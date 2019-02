Garrel Niedersachsen will die Bundesregierung auffordern, die Videoüberwachung von Schlachthöfen gesetzlich möglich zu machen. Bei einem Besuch der Firmenzentrale der Böseler Goldschmaus Gruppe in Garrel kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag an, die Bundesratsinitiative am heutigen Dienstag im Kabinett zum Thema zu machen. Hintergrund sind die zahlreichen Skandale der vergangenen Monate, bei denen Tierschützern mit versteckten Videokameras gravierende Verstöße gegen das Tierwohl aufgedeckt hatten.

Der bei dem Termin ebenfalls anwesende Regionalchef der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) für den Bereich Oldenburg-Ostfriesland, Matthias Brümmer, äußerte sich ablehnend zu dem Einsatz von Kameras. Auf diese Weise würden letztendlich die Mitarbeiter der Betriebe überwacht. Dabei läge das Problem eigentlich bei den Werkverträgen: „Es fallen nur Betriebe negativ auf, die auch ihre Mitarbeiter schlecht behandeln.“

Ein Vorzeigebetrieb, da waren sich alle Anwesenden einig, ist in dieser Hinsicht der Goldschmaus Schlachthof in Garrel. Nach einer Führung durch den Betrieb zeigte sich der Ministerpräsident „beeindruckt“ von der Entscheidung des Unternehmens, alle Werkarbeiter in Festanstellung zu übernehmen und für sie in der Umgebung 120 Wohnungen zu bauen. „Wir werden die anderen damit konfrontieren“, sagte Weil mit Blick auf das in der Branche immer wieder geäußerte Argument, dass die Fleischverarbeitung in Deutschland ohne Werkarbeiter nicht zu finanzieren sei.

Unbeantwortet blieb allerdings die Frage, wie es zu den Verstößen im Oldenburger Schlachthof kommen konnte, an dem die Goldschmaus Gruppe zu diesem Zeitpunkt ebenfalls beteiligt war. Das müsse noch geprüft werden, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Nach der Übernahme des Schlachthofes durch die Goldschmaus GmbH und den Umbau werde es aber auch dort in Zukunft nur nochfestangestellte Mitarbeiter geben, so das Unternehmen.

Genau für diesen „Systemwechsel“ warb Prälat Peter Kossen, der bereits seit vielen Jahren die „zum Teil mittelalterlichen“ Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie kritisiert. Er hoffe, dass mit dieser Veranstaltung die anderen Schlachtbetriebe in Zugzwang gebracht werden, so der 51-Jährige.