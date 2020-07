Virus: Sieben Corona-Fälle in Garreler Fleischbetrieb

Garrel Bei einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Gemeinde Garrel sind sieben Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte der Landkreis Cloppenburg.

Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich dabei um G+G Convenience Produkte handeln. Vier Mitarbeiter stammen aus dem Landkreis Oldenburg, drei aus dem Landkreis Cloppenburg. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg sei am Freitag umgehend vor Ort gewesen und habe Maßnahmen ergriffen, teilte der Kreis mit. Die Kontakte seien ermittelt und Quarantäne angeordnet worden. Das Gesundheitsamt habe am Donnerstag von den Fällen erfahren, sagte auf Nachfrage Lydia Kocar, Persönliche Referentin des Landrates. Das Unternehmen hatte am Mittwoch und Donnerstag Mitarbeiter getestet. Das Gesundheitsamt hatte am Freitag Tests durchgeführt.

Die Ergebnisse weiterer Abstriche werden in der nächsten Woche vorliegen. Während des Wochenendes steht das Gesundheitsamt in Kontakt mit dem Betrieb.

Insgesamt ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg bis Freitag auf 128 gestiegen. Zurzeit zählt der Landkreis fünf aktuelle Corona-Fälle.

In den vergangenen Wochen hatte es in einigen fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland Corona-Ausbrüche gegeben. Im Kreis Gütersloh sind die Maßnahmen daraufhin wieder verschärft worden.