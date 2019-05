Gastgewerbe steigert Umsatz

Hoteliers und Gastwirte in Deutschland haben im ersten Quartal 2019 gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz des Gastgewerbes stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 1,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Nominal setzte die Branche 3,5 Prozent mehr um. Im März gab es ein Plus von real 1,6 Prozent und nominal 3,1 Prozent.DPA-BILD: