Oldenburg/Ammerland

Autobahn 28 Bei Oldenburg Die nächste Großbaustelle fängt gleich hinter Wechloy an

Die A28 wird saniert. Der erste Bauabschnitt beginnt am 2. Mai. Dann wird der Bereich zwischen Neuenkruge und Zwischenahner Meer in Schuss gebracht. Etwa ab der Oldenburger Stadtgrenze geht es dann nur noch einspurig in Richtung Ammerland und zurück.