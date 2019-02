Geht der Öffentliche Dienst baden?

Mit der Aktion „Der Öffentliche Dienst geht baden“ haben Beschäftige der Branche bei einem Warnstreik in Hamburg ihrem Unmut über die „Blockadehaltung“ der Arbeitgeber Luft gemacht. Einige sprangen in die rund 4,5 Grad kalte Alster. Die nächste Tarif-Verhandlungsrunde ist am 28. Februar in Potsdam. „Verdi“ und der Beamtenbund dbb fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder haben die Forderungen als überzogen zurückgewiesen. dpa-BILD: