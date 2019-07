Geislingen Rund drei Jahre nach der Übernahme des Traditionsunternehmen WMF hat die französische Groupe SEB die Einstellung der Produktion von Edelstahlkochtöpfen in Baden-Württemberg angekündigt. Die Fertigung am Standort Geislingen an der Steige sei „defizitär“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Die Fertigung von Edelstahlkochgeschirr in Geislingen solle bis Ende des Jahres 2020 „an andere Standorte in Europa verlagert“ werden. Wohin, das blieb offen.

SEB (Moulinex/Krups) hatte WMF im Mai 2016 vom Finanzinvestor KR für mehr als 1,5 Mrd. Euro gekauft.