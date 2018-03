Genf Toyota zieht sich weltweit aus dem Geschäft mit Diesel-Pkw zurück. Wegen der sinkenden Nachfrage will der japanische Autoriese sein Angebot an Personenwagen mit Selbstzünder-Antrieb ab sofort herunterfahren, kündigte der Konzern am Dienstag am Rande des Automobilsalons in Genf an.

Als letztes Auto will Toyota auch den Kompaktwagen Auris ab 2019 nur noch mit Benzin-Hybrid-Motor anbieten, nicht mehr mit Diesel. Bei Geländewagen oder leichten Nutzfahrzeugen soll es aber weiter auch Diesel-Versionen von Toyota geben.

Die Pkw-Pläne bezögen sich auf die konzernweite Strategie, betonte eine Sprecherin von Toyota Deutschland – nicht etwa nur auf Europa. 2017 hatten bei den Japanern nur noch weniger als zehn Prozent der verkauften Wagen im Segment einen Dieselantrieb. Fahrzeuge mit Hybridantrieb – einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – kamen dagegen auf 41 Prozent.

Bei Fiat Chrysler hatte es zuletzt Spekulationen um einen ähnlichen Abschied vom Dieselmotor gegeben. Der schwedische Autobauer Volvo hatte Mitte 2017 offiziell angekündigt, sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt von Fahrzeugen mit reinen Verbrennungsmotoren zu trennen.

Der Chef des PSA-Konzerns (Peugeot, Citroën, Opel), Carlos Tavares, meinte zu den Diesel-Plänen: „Wenn es irgendwann nicht mehr genug Kunden gibt, die einen Diesel wollen, stoppen wir den Diesel. Aber das kommt auf die Kunden an.“

Derweil sehen die deutschen Autobauer Donald Trumps Drohungen mit Strafzöllen auf europäische Autoimporte betont gelassen. Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte in Genf, Spekulationen über das, was letztlich komme, seien genauso sinnlos wie vor der Steuerreform des US-Präsidenten. BMW-Chef Harald Krüger zeigte sich optimistisch, dass es keine Strafzölle auf europäische Auto-Einfuhren gebe: „Das geht nicht per Dekret des Präsidenten von heute auf morgen.“

Neue Zollschranken waren neben Elektromobilität und der Zukunft des Diesels das große Thema auf der ersten europäischen Automesse 2018, die am Donnerstag für alle Besucher öffnet. Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchione kritisierte dabei die EU: Ihre Reaktion auf Trumps Ankündigung von Zöllen auf Aluminium und Stahl sei nicht hilfreich. „Das ist die falsche Antwort zur falschen Zeit“, sagte Marchione und mahnte: „Wir müssen sehr vorsichtig sein.“

Daimler und VW gaben derweil auf der Messe weiter gut laufende Geschäfte bekannt: Im Februar verkauften Mercedes und Smart weltweit 5,4 Prozent mehr Autos als vor einem Jahr. Auch VW habe im Februar um mehr als fünf Prozent zugelegt, sagte VW-Markenchef Herbert Diess.