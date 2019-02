400 Metaller streiken im Nordwesten

Georgsmarienhütte Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben rund 400 Beschäftigte in Georgsmarienhütte (Kreis Osnabrück) die Arbeit vorübergehend niedergelegt. An der Kundgebung vor dem Werkstor hätten sich Mitarbeiter des Stahlwerks Georgsmarienhütte sowie weiterer Betriebe beteiligt, teilte die IG Metall am Freitag mit.

Die Beschäftigten erwarteten deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie, sagte Georgsmarienhütte-Betriebsratschef Siegfried Gervelmeyer. In den bislang drei Verhandlungsrunden hatten die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt.

Die IG Metall Bremen rief derweil die Beschäftigten von Arcelor-Mittal in der Hansestadt für den 12. Februar zum Warnstreik auf.