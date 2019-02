Germania Schweiz nabelt sich ab

Glattbrugg Die Schweizer Tochter der insolventen deutschen Fluggesellschaft Germania hat sich abgenabelt: Die Germania Flug AG (120 Mitarbeiter/drei Jets) sei ab sofort „zu 100 Prozent in Schweizer Händen“, teilte das Unternehmen am Dienstag in Glattbrugg bei Zürich mit. Bislang hielt die deutsche Germania 40 Prozent. Wer die Anteile übernahm, blieb offen.