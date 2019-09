Teamviewer auf Weg zur Börse

Göppingen An diesem Mittwoch wagt sich das Technologieunternehmen Teamviewer in Frankfurt an die Börse. Für den Hersteller von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen sowie dessen Eigentümer, den Finanzinvestor Permira, geht es dabei um viel: Sollten bis zum Dienstagabend alle angebotenen 84 Millionen Aktien zum Höchstpreis von 27,50 Euro angedient werden, wäre der Börsengang 2,3 Milliarden Euro schwer. Somit dürfte der größte Tech-Börsengang seit dem Frühjahr 2000 anstehen (damals: Infineon/sechs Milliarden Euro).

Zum Vergleich: Beim Börsengang des Start-up-Investors Rocket Internet 2014 betrug das Emissionsvolumen 1,6 Milliarden Euro. Diesen Wert würde Teamviewer selbst dann übertreffen, wenn nur die bis zu 75 Millionen angebotenen Aktien von Permira zum Mindestpreis von 23,50 Euro platziert werden können. Dazukommen könnten noch die 9 Millionen Anteile, die die Investmenbanken bei starker Nachfrage über die sogenannte Mehrzuteilungsoption losschlagen.

Teamviewer wurde 2005 in Göppingen gegründet und beschäftigt 800 Mitarbeiter in Europa, den USA und in Asien. Man hat 368 000 Abonnenten – mehr als doppelt so viele wie im Juni 2018.