Göteborg /Stuttgart Der am Wochenende bekanntgewordene Einstieg des chinesischen Autobauers ­Geely­ bei Daimler beeindruckte die Börsenwelt kaum. Die Daimler-Aktie geriet am Montag zunächst mit mehr als einem Prozent ins Minus. Im Tagesverlauf gab es eine Erholung. Der Kurs der chinesischen Geely-Aktie stieg dagegen um mehrere Prozent. Investor Li Shufu wurde in der Heimat gefeiert.

In anderen Bereichen sind Folgen der Investition von Geely-Großaktionär Li Shufu noch deutlicher spürbar. Der Geely-Einstieg bei Daimler führt zu personellen Konsequenzen beim Lastwagen-Bauer Volvo in Schweden. Håkan Samuelsson werde im April den Aufsichtsrat verlassen, teilte die Volvo Group am Montag mit. Daimler und Volvo sind direkte Konkurrenten bei Lastern und Bussen. Es sei nicht wünschenswert, dass jemand Einsicht in beide Unternehmen habe, hieß es.

Hintergrund: Samuelsson ist auch Vorstands-Chef beim rechtlich selbstständigen Autobauer Volvo Cars, der nur Pkw anbietet. Volvo Cars wird von Geely kontrolliert.

Die Arbeitnehmer-Vertreter im Daimler-Aufsichtsrat kündigten indes an, den Einstieg Geelys genau unter die Lupe zu nehmen. Man werde sich intensiv damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen der Schritt für das Unternehmen insgesamt sowie die Sicherheit von Standorten und Arbeitsplätzen in Deutschland hat, hieß es. „Unsere Erwartung gegenüber Li Shufu ist, dass er langfristiges Interesse an Daimler hat und unser Unternehmen gemeinsam mit den Beschäftigten weiterentwickeln will.“

Geely-Gründer Li ist mit rund 9,7 Prozent der Anteile bei Daimler eingestiegen. Die Dimension hatte überrascht. Li ist jetzt größter Einzelaktionär bei den Stuttgartern.

Nun gibt es viel Gesprächsstoff. Was will der Investor? „Wie immer in solchen Fällen geht es letztlich um Technologietransfer“, schrieb etwa der Analyst Hans Bernecker.