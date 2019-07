Volvo-Gewinn im Rückwärtsgang

Göteborg Gewinneinbruch bei Volvo: Der schwedische Autobauer, Geely aus China gehörend, verdiente mit 1,4 Milliarden schwedischen Kronen (132 Mio Euro) nur etwa halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Göteborg mitteilte. Volvo-Chef Hakan Samuelsson sprach von gestiegenem Preisdruck und neuen Zöllen, die das operative Ergebnis hätten sinken lassen. Zusätzlich zu bereits 750 gestrichenen Stellen will Volvo den Einkauf von Dienstleistungen straffen und damit die Fixkosten um rund eine Milliarde Kronen senken.