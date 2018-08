Kein Zuzug mehr nach Göttingen

Göttingen Die Stadt Göttingen muss bis Mitte September keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Grund dafür sei die angespannte Wohnungssituation, sagte ein Stadtsprecher am Freitag auf Anfrage. Er bestätigte damit einen Bericht des „Göttinger Tageblattes“ (Freitag). Die Stadt will die Frist, in der keine neuen Flüchtlinge kommen, demnach noch verlängern. Ende des Monats werde die Kommune Kontakt zum Innenministerium aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

„Eine solche Verlängerung würde der Stadt zumindest kurzfristig etwas mehr Zeit zum nachhaltigen Handeln geben“, sagte der Vorsitzende des Sozialausschusses, Klaus-Peter Hermann (SPD). In der Universitätsstadt fehlt es vor allem an günstigem Wohnraum.