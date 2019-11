Goldenstedt /Essen Nach dem Listerien-Fall bei Fleisch-Krone am Standort Goldenstedt (Kreis Vechta) haben Lebensmittelkontrolleure einen weiteren Betrieb des Unternehmens überprüft. Am Montagvormittag seien Mitarbeiter des Landkreises Cloppenburg zum Unternehmenssitz in Essen/Oldenburg gefahren, um „verzehrfertige Produkte“ zu kontrollieren, sagte Behördensprecher Frank Beumker. Gravierende Hygienemängel seien dabei aber nicht festgestellt worden.

Am Montag wurde bekannt, dass Fleisch-Krone schon länger im Fokus der Behörden steht: Bereits Anfang dieses Jahres hatten die Lebensmittelprüfer bei der Auswertung von Eigenkontrollen am Standort Essen Listerien in Hähnchenschnitzeln nachgewiesen. Damals konnte das betroffene Produkt vollständig zurückgerufen werden, da es sich offenbar noch nicht im Handel befunden hatte.

Bei der Kontrolle seien zudem „schwerwiegende Hygienemängel“ festgestellt worden, sagte der Kreissprecher. Auch habe der Betrieb nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen des Lebensmittelrechts entsprochen.

Probleme gab es fast zeitgleich auch am Standort Goldenstedt: Dort hatten Kontrolleure des Landkreises Vechta im Dezember 2018 Verstöße gegen das Lebensmittelrecht festgestellt. Beide Landkreise erließen Verfügungen, wonach Lebensmittel vor der Auslieferung auf Listerien getestet werden müssen.

Am Freitag hatte es nun einen erneuten Listerien-Fall bei Fleisch-Krone gegeben. Diesmal hatten Lebensmittelprüfer die Bakterien in Fertigfrikadellen aus dem Fleischwarenwerk in Goldenstedt gefunden.

Betroffen sind Produkte, die an die Supermarktketten Rewe und Norma geliefert worden waren. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zog daraufhin die Betriebszulassung zurück – das heißt, Fleisch-Krone darf derzeit keine Händler mit seinen Waren beliefern. Zudem startete das Unternehmen einen Rückruf der betroffenen Ware.