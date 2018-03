„Gorch Fock“ wird repariert – für 135 Millionen Euro

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird repariert und saniert. Die Kosten dafür würden bis zu 135 Millionen Euro betragen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag. Nach deutlich gestiegenen Reparaturkosten war zuletzt auch über eine Stilllegung des Schiffes und einen Neubau diskutiert worden. Den Auftrag für die Instandsetzung der „Gorch Fock“ hatte die Elsflether Werft erhalten, die aber ein Dock in Bremerhaven dafür nutzt. In Elsfleth war das Schiff 2012 bereits einmal saniert worden (Bild). dpa-BILD: