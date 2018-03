Goslar Schnelles Internet im letzten Winkel, schön und gut. Niedersachsens große Städte fordern aber vor allem in Gewerbegebieten einen stärkeren Breitband-Ausbau. Die Wirtschaft sei auf schnelles Internet angewiesen, sagte der Vorsitzende der Oberbürgermeisterkonferenz, Wolfsburgs Verwaltungs-Chef Klaus Mohrs, am Donnerstag in Goslar.

Ziel sei es, möglichst schnell eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken sogenannten Gigabit-Netzen zu erreichen. „Sonst werden wir weiter abgehängt“, sagte Mohrs im Anschluss an die Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages. Zuletzt habe es beim Breitband-Ausbau vielfach eine falsche Prioritätensetzung gegeben.