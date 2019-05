Grabstede Eine neue Produktionslinie hat die Klinkerziegelei Uhlhorn in Grabstede am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Die Petersen-Handstrich-Presse ermöglicht die Herstellung von Klinkern, die eine raue Oberfläche aufweisen und an die in traditioneller Weise hergestellten Klinker des 19. und 20. Jahrhunderts erinnern. Das Unternehmen hat dafür 1,3 Millionen Euro investiert. Da mit der Installation der neuen Maschine auch Arbeitsplätze geschaffen wurden, gab es einen Investitionszuschuss des Landes, wie Frieslands Landrat Sven Ambrosy hervorhob.

Die Ziegelei will mit dem Investment neue Marktsegmente erschließen. Geplant sei auf der Petersen-Handstrichpresse die Herstellung von Klinkern in drei Formaten, sagte Geschäftsführer Ernst Buchow. Zahlreiche Gäste gratulierten am Freitag dem Unternehmen, das seit seiner Gründung 1906 im Familienbesitz ist.

Die Ziegelei in Grabstede stellt jährlich mehr als acht Millionen Steine her. Dabei ist das Oldenburger Format (22 mal 10,5 mal 5,2 Zentimeter) nach wie das meistgewählte, erläuterte Geschäftsführer Buchow. Auf dieses Format hatten sich die im Vertriebsverbund Oldenburger Klinker zusammengeschlossenen Ziegeleien vor mehr als 100 Jahren geeinigt. Insgesamt stellt Uhlhorn 100 verschiedene Sorten Klinkersteine in zahlreichen Farbstellungen und Formaten her. Beschäftigt werden 23 Mitarbeiter.

Am Sonntag, 19. Mai, können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür (11 bis 17 Uhr) einen Eindruck von der Klinkerproduktion verschaffen.