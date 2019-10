Gebäudereiniger: Streik an Flughäfen

Greven Ohne größere Beeinträchtigungen für die Passagiere haben am Dienstag Reinigungskräfte am Flughafen Münster/Osnabrück gestreikt. Streiks gab es auch in Berlin und Frankfurt. Die Gewerkschaft wolle Druck machen bei den Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag für Gebäudereiniger. Der Warnstreik begann um 6 Uhr und sollte 24 Stunden dauern. Am Vormittag seien aber keine Maschinen ausgefallen oder verspätet gestartet. Anfang Oktober waren die Tarifverhandlungen für Beschäftigte in der Gebäudereinigung unterbrochen worden.