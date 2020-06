Urlaubspläne In Corona-Krise: Niederländer wollen zu Hause bleiben

Groningen /Hannover Viele Niederländer krempeln angesichts der Corona-Pandemie die Pläne für ihren Sommerurlaub um, Niedersachsen wird laut Umfrageergebnissen allerdings kaum auf viele zusätzliche Urlauber aus dem Nachbarland hoffen können. Beinahe die Hälfte der vom „Dagblad van het Noorden“ in den Grenzprovinzen Drenthe und Groningen befragten Menschen will dieses Jahr in den Niederlanden Urlaub machen.

Was deutsche Touristen in den Niederlanden wissen müssen Am 15. Juni endet die Reisewarnung für das Nachbarland. Reisende sollten ihren Trip aber gut planen. Nicht alles hat schon wieder geöffnet und oft ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Restaurants, Zoos, Museen und Kneipen dürfen zwar wieder öffnen, sind in der Besucherzahl aber begrenzt. Ohne Anmeldung gibt es keinen Einlass. Erst ab Montag dürfen auf Campingplätzen, in Ferienparks und in den Jachthäfen wieder die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen öffnen. Die Abstandsregel gilt auch im Auto, die Anreise mit mehreren Freunden kann daher schnell teuer werden. Eine Maskenpflicht gibt es dagegen nur in Zügen, auf Fähren und im öffentlichen Nahverkehr. Ein Schal ist dann nicht ausreichend.

Tourismus Fernreisen nur mit Risiko

Nur 5,9 Prozent planen demnach eine Reise nach Deutschland. Noch geringer ist das Interesse an Urlaub in Frankreich, Spanien oder Italien. 21 Prozent gaben an, diesen Sommer gar nicht in Urlaub zu fahren. 35 Prozent erklärten, eine ursprünglich geplante Auslandsreise abgesagt zu haben und nun im eigenen Land zu bleiben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen