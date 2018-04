E-Autos: Tiefpunkt für Prämie

Großburgwedel /Garrel In Niedersachsen schwächelt die Nachfrage nach Elektroautos. Das Interesse an der Elektroprämie habe im März in dem Bundesland einen „Tiefpunkt“ erreicht, teilte Karl-Heinz Bley (Garrel), Präsident des Kfz-Verbandes in Niedersachsen, jetzt mit.

Insgesamt seien aus Niedersachsen lediglich 265 Anträge, davon 135 für rein batteriebetriebene Fahrzeuge, beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eingegangen. „Wir müssen aufpassen, dass die Prämie nicht ein Ladenhüter wird“, sagte Bley. Im März seien insgesamt 930 000 Euro an Fördergeldern nach Niedersachsen geflossen.

Insgesamt seien bisher 5336 Elektroprämien für Niedersachsen beantragt worden. Dies entspreche einer gesamten Fördersumme von 18,9 Millionen Euro.