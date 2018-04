Butt-Verladerampen auf der CeMAT

Großenkneten /Hannover Das Unternehmen Butt Verladerampen ist in diesem Jahr wieder auf der Messe CeMAT in Hannover vom 23. bis 27. April mit einem eigenen Messestand vertreten. In diesem Jahr zeigt die Großenkneter Firma eine weiterentwickelte mobile Verladerampe, die den Verladeprozess dank einer elektrohydraulischen Vorschubbrücke beschleunigt und noch sicherer macht. Dadurch ist ein Andocken des Lkw um einiges einfacher und komfortabler. Die CeMAT ist die Weltleitmesse für Intralogistik und Supply Chain Management.