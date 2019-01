Grüne Woche schmeckt Besuchern

Die letzten Häppchen sind auf der Grünen Woche gereicht worden. Am Sonntag ging in Berlin die weltgrößte Agrar- und Ernährungsmesse zu Ende. Die Gesamt-Besucherzahl seit dem Start am 18. Januar werde sich voraussichtlich wie im Vorjahr auf rund 400 000 belaufen, teilte die Messe Berlin am Sonntag in einem vorläufigen Fazit mit. Konsumenten gaben demnach in den Hallen am Funkturm mehr als 51 Millionen Euro aus. Das diesjährige Messe-Partnerland Finnland etwa köderte Gäste mit Flammlachs, Dinkel-Lakritzen, Rentier-Chips und Roggen-Gin.

