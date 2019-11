Grünheide Das angekündigte Werk des E-Autobauers Tesla bei Berlin kann nach Ansicht des Innovationsexperten Dietmar Harhoff den Wandel der deutschen Autoindustrie unterstützen. Die deutschen Autokonzerne hätten sich lange an den Verbrennungsmotor geklammert. „Da ist es gut, wenn sich hier ein Unternehmen niederlässt, das ganz anders darüber denkt. Das bringt Wind rein, das hilft uns, innovativer zu werden“, sagte Harhoff, der die Bundesregierung zum Thema Forschung und Innovation berät.

Der Direktor des Max-Planck-Instituts in München bezeichnete Teslas Standortentscheidung für Deutschland zudem als „Auszeichnung“. Tesla-Chef Elon Musk habe sich anstelle von Billiglohnländern für deutsche Standards und Qualität entschieden. Der daraus entstehende Wettbewerb wirke sich auch auf die Konkurrenz aus. „Die deutschen Autobauer müssen sich jetzt sputen, weil ihnen jemand im Heimatland die Butter vom Brot zu nehmen droht“, sagte Harhoff.

Der US-Autobauer hatte angekündigt, eine Fabrik für Elektroautos in Grünheide bei Berlin zu bauen. Nach Angaben aus Berlin und Brandenburg könnten dadurch bis zu 8000 Arbeitsplätze in der Region entstehen.

Enttäuscht hatte man dagegen in Niedersachsen und speziell Ostfriesland reagiert: Es wurde auf eine Ansiedlung in Emden gehofft. Auch Dörpen war im Gespräch.

Von dem angekündigten Werk im brandenburgischen Grünheide (Oder-Spree) werden unterdessen vor Ort positive Signale für weitere Ansiedlungen erwartet. Allerdings hält die Landesregierung den Zeitplan für ehrgeizig. „Risiken in der absoluten Durchführung sehe ich ehrlich gesagt gar keine“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). „Das Schlüsselwort ist ,timeline‘, ob wirklich die Zeitachse, die Tesla sich selber vorgenommen hat, hundertprozentig tragen wird.“

Tesla-Chef Elon Musk hatte das Projekt überraschend am Dienstagabend angekündigt. Die geplante Fabrik soll in Grünheide auf einer Industriefläche nahe der Autobahn 10 entstehen. Tesla plane, dass die Bauarbeiten im ersten Quartal 2020 beginnen, Produktionsstart solle 2021 sein, so Minister Steinbach.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Frankfurt/Oder, Gundolf Schülke, sagte, Ostbrandenburg sei ein „attraktiver Ansiedlungsstandort, der sich im internationalen Vergleich nicht verstecken muss“. Ein Industrie-Unternehmen mit so viel innovativer und hoher Wertschöpfung ziehe ähnliche Unternehmungen nach sich. Außerdem benötige Tesla Dienstleister in Bereichen wie Wartung, Sicherheit, Heizung und Sanitär, aber auch Catering, sagte Schülke. Er rechne damit, dass Fachleute auf jeden Fall aus der Region kommen, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands und aus Polen.