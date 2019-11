Tesla: 4 Milliarden für deutsche Fabrik?

Grünheide Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla will bis zu vier Milliarden Euro in die geplante „Gigafactory“ in Grünheide nahe Berlin investieren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist dies als Summe für mehrere Ausbaustufen der geplanten Ansiedlung in Brandenburg im Gespräch. In einer ersten Stufe sind der Brandenburger Landesregierung zufolge in Grünheide mehr als 3000 Arbeitsplätze geplant, bis zu 8000 könnten es nach einem Ausbau werden. Der Start der Bauarbeiten ist für das erste Quartal 2020 geplant.