Tesla: Batterien aus Grünheide?

Grünheide Der US-Elek-troautohersteller Tesla will für seine geplante Fabrik in Deutschland die benötigten Batterien selbst am Ort herstellen. „Es wird eine lokale Zellproduktion geben, die den Bedürfnissen der Berliner Fabrik gerecht wird“, sagte Tesla-Chef Elon Musk nach Angaben des Unternehmens bei einer Online-Konferenz. Tesla will vom Sommer 2021 an Elektroautos in Grünheide bauen, Ziel: 500 000 Stück pro Jahr.