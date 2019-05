Gütersloh /Berlin /Im Nordwesten Der EU-Binnenmarkt wirkt sich einer Studie zufolge positiv auf das Einkommen der europäischen Bürger aus: Der größte Wirtschaftsraum der Welt steigere das Einkommen in Deutschland pro Kopf und Jahr um geschätzte 1046 Euro, für die EU-Bürger insgesamt seien es im Durchschnitt rund 840 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung.

Das Weser-Ems-Gebiet profitiert im EU-weiten Vergleich überdurchschnittlich vom europäischen Binnenmarkt. Mit einem jährlichen Einkommensplus pro Kopf von 936 Euro liegt die Region allerdings unter dem Bundesschnitt. Überhaupt zeigt sich, dass die in allen 28 EU-Staaten untersuchten Auswirkungen regional sehr unterschiedlich ausfallen. „Nicht jeder profitiert gleichermaßen, aber alle gewinnen“, sagte Stiftungsvorstand Aart de Geus. Der Binnenmarkt sei „größter Treiber für unseren Wohlstand“.

Die Autoren gehen davon aus, dass insgesamt EU-weit rund 420 Milliarden Euro Einkommenszuwächse jährlich durch den 1993 eingeführten Binnenmarkt, also etwa durch den Wegfall von Binnenzöllen, den Abbau von Grenzkontrollen und gemeinsame Standards für Waren, erzielt werden. Auf Deutschland entfalle das größte Plus – zusammengerechnet etwa 86 Milliarden Euro.

Grundsätzlich gehörten vor allem Länder und Regionen mit hoher Exportorientierung und starker Industrie zu den Gewinnern. Zudem profitierten etwa Länder wie Deutschland und Österreich von ihrer zentralen Lage in Europa und zögen mehr Nutzen aus dem gemeinsamen Markt als Staaten am südöstlichen Rand wie Rumänien, Bulgarien oder Griechenland. Das vielleicht überraschendste Ergebnis: Ausgerechnet die Schweiz – Nicht-EU-Mitglied, aber über bilaterale Verträge mit dem europäischen Binnenmarkt besonders verbunden – profitiert mit 2914 Euro Einkommensplus pro Kopf am stärksten vom freien Warenfluss. Es folgen Luxemburg (2834 Euro) und Irland (1894). Am Ende rangiert Bulgarien (193).

In Deutschland ziehen Zentren des Autobaus, wie Stuttgart, München und Ingolstadt, den größten Profit aus dem Binnenmarkt, ebenso die vom Export profitierenden Hafenstädte Hamburg und Bremen. Am Ende liegen viele ostdeutsche Regionen.