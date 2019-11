Miele kappt mehr als 1000 Stellen

Gütersloh Es war eigentlich ein goldener Oktober für Miele: Bei einer Umfrage des „Handelsblattes“ wurde der Haushaltsgerätehersteller erst kürzlich im Bereich Elektrogeräte zur „Marke des Jahres“ gewählt. Außerdem wurde ein Miele-Gerät von der Stiftung Warentest zum Sieger im jüngsten Waschmaschinentest ausgerufen. Trotzdem kündigte die Miele-Konzernleitung einen einschneidenden Stellenabbau an.

Bis Ende 2021 sollen bei dem Familienunternehmen in einem ersten Schritt weltweit rund 1070 Stellen gestrichen werden, davon etwa 240 in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen bis Ende 2025 im Gütersloher Waschmaschinenwerk wegfallen, wie Miele mitteilte. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich erfolgen. Außerdem sollen an anderer Stelle – etwa im Digitalbereich – auch 470 neue Stellen entstehen.

Das vor 120 Jahren gegründete Familienunternehmen beschäftigt weltweit gut 20 000 Mitarbeiter, mehr als 11 000 davon in Deutschland.