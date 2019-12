Miele setzt auf Kräuter-Anbau

Gütersloh Der Hausgerätehersteller Miele (Gütersloh) übernimmt den insolventen Münchner Gewächsschrank-Hersteller Agrilution. Der Kauf erfolgte mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Dezember, wie der Insolvenzverwalter Christian Gerloff am Montag mitteilte. Zentrales Produkt des Start-ups ist ein „Plantcube“ genannter vollautomatischer Gewächsschrank, der es Privatpersonen oder Restaurants ermöglichen soll, in der Küche Kräuter oder Salate anzupflanzen. Die Übernahme erfolgt über Mieles eigenen Venture-Capital-Geber.