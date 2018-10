Gütersloh /Schortens Der Kommunikationsdienstleister Arvato (Gütersloh) verliert mit dem Lufthansa-Treueprogramm „Miles & More“ einen wichtigen Kunden. Wie die Bertelsmann-Tochter am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, will die Tourismus-Gesellschaft ab Januar 2019 die Zusammenarbeit mit Arvato CRM Solutions beenden und das Kundengeschäft entweder selbst übernehmen oder anderweitig vergeben. Nach Arvato-Angaben sind von der Entscheidung auch mehr als 90 Mitarbeiter am Standort Roffhausen (Schortens) betroffen.

Kündigungen seien dort allerdings nicht geplant. „Aufgrund der sehr guten Auftragslage in unserem Servicecenter sind wir in der erfreulichen Situation, allen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freie Stellen in anderen Projekten anbieten zu können“, sagte ein Arvato-Sprecher. Gemeinsam mit den Betriebsräten vor Ort sollen in den nächsten Wochen entsprechende Konzepte und Maßnahmenpläne entwickelt werden. Insgesamt beschäftigt Arvato an dem Standort rund 1000 Mitarbeiter.