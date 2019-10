Gute Kürbisernte

Wie hier auf der Plantage von Maren Jänsch in Eldagsen läuft die Kürbisernte in Niedersachsen auf Hochtouren. Bei der laufenden Ernte sei mit einer guten Qualität zu rechnen, sagte Erich Klug, Experte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 2018 wurden laut Statistischem Landesamt auf 274 Hektar von 239 Betrieben in Niedersachsen Speisekürbisse angebaut – Zahlen für das laufende Jahr dürfte es erst zum Jahreswechsel geben.dpa-BILD: