Thalia: Fusion mit Mayersche

Hagen /Aachen /Oldenburg Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia und die Mayersche Buchhandlung – die Nummer vier auf dem Markt – schließen sich zusammen. Dadurch entstehe „der bedeutendste familiengeführte Sortimentsbuchhändler in Europa“ mit rund 350 Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum, teilten die Partner am Donnerstag mit. Auch in Weser-Ems gibt es diverse Standorte.

Thalia-Mehrheitsgesellschafter Manuel Herder betonte, der Zusammenschluss sei „Zeichen des Aufbruchs gegen die Marktmacht globaler Online-Händler und für die innerstädtische Lesekultur“. Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen im Buchhandel seien zukunftsweisende Konzepte und Allianzen nötig, stationär und online, betonten die Unternehmen. Zur Mayerschen gehört auch der Shop-in-Shop-Anbieter Best-of-Books.

Bei dem Zusammenschluss wird der Thalia-Gesellschafterkreis, bestehend aus den Familien Herder, Kreke, Busch und Göritz um die Familie Falter erweitert, der die Mayersche gehört.