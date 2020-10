Buchhandel: Ein Stapel an Herausforderungen

Hagen In vielen Buchhandlungen liegt derzeit der Bestseller „Der Corona-Schock“ des bekannten Ökonomen Hans-Werner Sinn im Schaufenster. Kein Wunder: Schließlich belegt das Sachbuch derzeit den Spitzenplatz in der Spiegel-Bestseller-Liste. Doch wer will, könnte den Buchtitel auch als Kommentar zur Lage des Buchhandels in Deutschland lesen. Denn die Corona-Pandemie hat die Branche gewaltig erschüttert.

Besonders hart traf Corona die „klassischen“ Buchhändler in den Einkaufstraßen. Zwischen Januar und September büßten sie nach Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels im Vorjahresvergleich fast ein Zehntel ihrer Umsätze ein. Die Buchläden litten nicht nur unter den coronabedingten Ladenschließungen, auch danach setzten ihnen die gesunkenen Besucherfrequenzen in vielen Einkaufsstraßen weiter zu.

Buchmarkt geschrumpft

Ein Teil der Käufer wanderte in die Online-Shops der Buchhändler oder zu Amazon ab und besorgte sich dort seinen Lesestoff – gedruckt oder als E-Book. Im ersten Halbjahr stieg allein der Umsatz mit E-Books um 18 Prozent. Doch ganz wettmachen konnte der E-Commerce den Umsatzeinbruch im klassischen Buchhandel nicht. Insgesamt schrumpfte der Buchmarkt in den ersten drei Quartalen laut Börsenverein um 4,3 Prozent.

Allerdings traf die Krise nicht alle mit gleicher Wucht. Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia Mayersche etwa ist dank ihres starken E-Commerce-Geschäfts auch in der Corona-Krise weiter gewachsen. Insgesamt seien die Umsätze der Kette in Deutschland und Österreich im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 um sechs Prozent auf etwas über eine Milliarde Euro gestiegen, sagte jetzt Firmenchef Michael Busch. Bereinigt um die Effekte der Fusion mit der Mayerschen liege das Plus immer noch bei zwei Prozent.

Die Strategie von Thalia, das stationäre und das Online-Geschäft eng zu verknüpfen, habe sich in der Pandemie bewährt, sagte Busch. Zwar habe die Kette im stationären Geschäft ähnlich wie die Konkurrenz zehn Prozent Umsatz verloren. Doch sei das E-Commerce-Geschäft um über 40 Prozent gewachsen.

Steigende Kosten

Die Sache hat aber einen Haken: Auch wenn die Umsätze bei Thalia weiter stiegen, schrumpften die Gewinne. Denn während die Kosten für die Ladengeschäfte praktisch konstant bleiben, fielen im Online-Handel zusätzliche Kosten für Marketing, Logistik und Versand an.

Viele kleinere Wettbewerber können selbst von solchen Umsatzperspektiven derzeit nur träumen. Immerhin gibt es einen Silberstreif am Horizont. Im September nahm der Lesehunger plötzlich massiv zu. Die Umsätze am Buchmarkt lagen um satte acht Prozent über Vorjahresniveau. Für Nora Bechler vom Börsenverein ist das ein wichtiges Signal: „Die coronabedingte Umsatzlücke ist zwar noch nicht geschlossen, aber die Aufholjagd nimmt Fahrt auf.“