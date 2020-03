Handel: Amazon schafft 350 neue Jobs im Logistiksektor

Halle /Cloppenburg /Schortens /Emden /Bremen Amazon braucht in der Coronakrise mehrere Hundert zusätzliche Mitarbeiter in Deutschland. Um der Nachfrage der Menschen gerecht zu werden, seien 350 zusätzliche Voll- und Teilzeitstellen in der Logistik geplant, bestätigte ein Amazon-Sprecher. Die 350 neuen Stellen würden bundesweit geschaffen und die Zahl lasse sich nicht auf einzelne Standorte runterbrechen.

Amazon hat beziehungsweise plant auch mehrere Standorte in der Region. Unter anderem gibt es bereits ein Verteilzentrum in Cloppenburg. Auch in Schortens soll bald das Amazon-Logo prangen. Das Verteilzentrum soll in etwa einem Jahr in Betrieb gehen und die letzte Meile bis zum Kunden bedienen. Entstehen sollen dort rund 120 Arbeitsplätze. Auch in Emden ist ein Verteilzentrum geplant, was im Frühjahr 2021 eröffnen soll. In Achim (Kreis Verden) soll ein großes Logistikzen­trum entstehen, außerdem gibt es bereits ein kleineres Verteilzentrum in Bremen.

In den USA hatte Amazon vor zehn Tagen die Schaffung von 100 000 Vollzeit- und Teilzeitstellen in Logistikzentren und dem Zusteller-Netzwerk angekündigt. Zudem wurde der Stundenlohn bis Ende April­ in den USA um zwei US-Dollar und in Euro-Ländern um zwei Euro angehoben. In Deutschland liegt er bei mindestens 11,10 Euro brutto.

Seit dieser Woche werden in Deutschland wichtige Waren des täglichen Bedarfs nicht nur im Wareneingang der Amazon-Logistikzentren, sondern auch beim Versand an die Kunden priorisiert, sagte ein Sprecher der „Mitteldeutschen Zeitung“.

In Frankreich und Italien nimmt Amazon keine Bestellungen mehr für einige Artikel an, die nicht für das tägliche Leben wichtig sind. Das hänge auch damit zusammen, dass die Mitarbeiter in den Verteilzentren mehr Abstand voneinander hielten, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.