17,3 Millionen via Hamburgs Airport

Hamburg Der Hamburger Flughafen bleibt auch in einem schwierigen Marktumfeld bei Passagieren beliebt. 17,3 Millionen Fluggäste hätten den Airport im vergangenen Jahr genutzt – etwa 0,4 Prozent mehr als 2018, teilte der Flughafen am Freitag mit. Der Airport sprach von stabilen Verkehrszahlen in einem schwierigen Marktumfeld, das zu Insolvenzen bei Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern geführt habe. Mit rund 155 000 Starts und Landungen sei die Anzahl der Flugbewegungen 2019 um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken.