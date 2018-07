Albert Darboven: Adoption familiäre Angelegenheit

Hamburg Der Hamburger Kaffee-Unternehmer Albert Darboven sieht die geplante Adoption des Unternehmers Andreas Jacobs als rein familiäre Angelegenheit. „Albert und Edda Darboven verbindet mit Herrn Dr. Jacobs eine langjährige tiefe Freundschaft“, teilte er am Montag mit. „Meine Frau und ich wünschen uns, Herrn Dr. Jacobs auch ganz offiziell in unsere Familie aufzunehmen“, sagte er. „Aber das ist eine rein familiäre Angelegenheit, die nur uns drei betrifft.“ Familienmitglieder hatten zuvor die geplante Adoption öffentlich gemacht. Sie warnten Darboven vor diesem Schritt und boten an, selbst das Unternehmen fortzuführen.