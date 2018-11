Hamburg Der Asklepios-Konzern (Hamburg) hat seine Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres um 4,6 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro gesteigert, mit 1,68 Millionen Patienten in den Gesundheitseinrichtungen. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 98,8 (ein Jahr zuvor: 123,5) Mio. Euro. Hintergründe seien höhere Kosten für Personal und regulatorische Veränderungen, hieß es in einer Mitteilung.