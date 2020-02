Beiersdorf zieht es in die Natur

Hamburg Der Kosmetikhersteller Beiersdorf hat erstmals eine Naturkosmetik-Marke übernommen. Das kleine Hamburger Unternehmen „Stop the Water while using me!“ (1,8 Millionen Euro Umsatz/13 Mitarbeiter) vertreibt seine Produkte an gut 150 Design-Hotels und 350 Läden. Das Geschäft der Marke soll weiter unabhängig geführt werden, wie beide Firmen betonten. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Naturkosmetik umfasst biologisch abbaubare Produkte für die tägliche Haut-, Haar- und Zahnpflege und bietet hierfür Nachfüllsysteme an.