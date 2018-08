Hamburg /Borkum Der Offshore-Windpark „Borkum Riffgrund 2“ hat am Wochenende erstmals Strom ins Netz eingespeist. Wie der Betreiber Ørsted am Montag mitteilte, sollen in den kommenden Monaten alle 56 Windkraftanlagen des rund 37 Kilometer nordwestlich von Borkum liegenden Windparks in Betrieb genommen werden.

„Mit Borkum Riffgrund 2 setzen wir als erstes Unternehmen in Deutschland auf 8MW-Turbinen“, sagte der für den Bau verantwortliche Casper Frost Thorhauge. Der erzeugte Strom werde in der parkinternen Offshore-Umspannstation gesammelt, von wo er dann an das Höchstspannungsnetz von Tennet weitergeleitet und zur niedersächsischen Küste transportiert wird. Nach der Fertigstellung hat Borkum Riffgrund 2 eine Kapazität von 450 Megawatt. Die vollständige, kommerzielle Inbetriebnahme ist laut Ørsted für 2019 geplant.