Darboven: Streit in Familie um Nachfolge

Hamburg /Bremen Mehrere Mitglieder der Familie Darboven bangen um die Zukunft des Hamburger Kaffee-Herstellers. „Wir sind in tiefer Sorge um dieses Unternehmen, an dem wir zusammen 42,5 Prozent der Anteile halten“, schreibt Arthur Darboven – Sohn von Firmenchef Albert Darboven (82) – mit seinen Cousins Arndt und Behrendt Darboven sowie deren Mutter Helga Darboven in einem offenen Brief. Sie warnen darin, es könne zu einem „Bruch mit den Werten des Unternehmens und der Familie“ kommen.

Kern des Problems ist laut des Schreibens die Frage, wer in dem Betrieb („Idee Kaffee“) künftig das Sagen haben wird. Dabei soll es auch um die Rolle von Andreas Jacobs (54) gehen, Spross der Bremer Kaffeeunternehmer-Familie Jacobs. „Es ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Albert Darboven, unser Vater beziehungsweise Onkel, die Führung des Familienunternehmens an Dr. Andreas Jacobs übertragen will“, erklären die jüngeren Darbovens.

Bislang darf die Führung der Firma Darboven nur innerhalb der Familie weitergegeben werden. Jacobs habe jedoch „keine enge Bindung an unser Haus“, argumentieren die Autoren. Albert Darboven hatte indes schon früher angedeutet, dass er eines Tages einen Nachfolger adoptieren oder Teile des Vermögens in eine Stiftung geben könnte.