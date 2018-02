Hamburg /Bremen Der Hamburger Kaufmann Erck Rickmers trennt sich von seinem Dienstleistungsgeschäft in der Schifffahrt. Das Bremer Schifffahrtsunternehmen Zeaborn übernimmt die Firma E.R. Schifffahrt und den Schiffsmakler Harper Peterson. Die 200 Mitarbeiter an Land und 2800 auf See werden vom neuen Besitzer übernommen, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Die Zeaborn-Gruppe war 2013 vom Bremer Bauunternehmer Kurt Zech gegründet worden.