IG Metall begrüßt Kredit für Senvion

Hamburg /Bremerhaven Die Gewerkschaft IG Metall Küste sieht in einem Millionen-Kredit für den insolventen Windrad-Hersteller Senvion (mit Werk in Bremerhaven) einen Hoffnungsschimmer für die Beschäftigten in Deutschland. „Auf diese Entscheidung haben wir gewartet. Sie sorgt hoffentlich für etwas Erleichterung bei den 1800 Beschäftigten in Deutschland“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken. Senvion hatte für die beiden deutschen Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.