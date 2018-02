Senvion-Turbinen für Indiens Wind

Hamburg /Bremerhaven Großer Erfolg für den Windkraftanlagenbauer Senvion (Hamburg), der auch ein Werk in Bremerhaven hat: Das Unternehmen wird Anlagen mit einer Gesamtleistung von 101,2 Megawatt nach Indien liefern, wie am Mittwoch angekündigt wurde. Dieser Auftrag für das Projekt des Anbieters „Re New Power“ sei der erste in Indien. Das Projekt wird 44 Turbinen „Senvion 2.3M120“ in 120 m Höhe umfassen. Sie sollen Strom für knapp 100 000 indische Häuser decken. Weltweit habe Senvion schon an mehr als 7500 Windanlagen mitgebaut.