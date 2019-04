Windkraft: Senvion insolvent

Hamburg /Bremerhaven Nach wochenlangen erfolglosen Diskussionen mit Geldgebern und möglichen Investoren hat der Windanlagen-Hersteller Senvion einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Damit solle der Umbau des Konzerns beschleunigt werden, teilte Senvion am Dienstag in Hamburg mit. Das Ziel sei die vollständige Rückkehr zu alter Stärke. „Auch wenn es uns bisher noch nicht gelungen ist, durch eine Refinanzierung etwas mehr Freiraum zu gewinnen, so können wir doch auf ein grundsätzlich solides und starkes Geschäftsmodell bauen“, sagte Vorstandschef Yves Rannou.

Der Vorstand muss nun versuchen, einerseits Geld für die Finanzierung des Konzerns einzuwerben und andererseits ein zukunftsfähiges Unternehmen aufzustellen. Nach Informationen aus dem Unternehmen fehlen Senvion rund 100 Millionen Euro, um die Geschäfte weiterzuführen.

Der Windrad-Hersteller beschäftigt weltweit 4000 Mitarbeiter, davon über die Hälfte in Deutschland. Zu Senvion gehört auch ein Werk in Bremerhaven, das Maschinenhäuser und Naben produziert, mit rund 250 Beschäftigten.