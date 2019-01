Hamburg „MyTaxi“ blickt nach eigenen Angaben auf ein „absolutes Erfolgsjahr“ zurück. Demnach steigerte der Fahrdienstleister den Umsatz 2018 um 75 Prozent. Der absolute Wert wurde nicht genannt. „Für ein Unternehmen, das bereits seit zehn Jahren am Markt aktiv ist, ist ein Wachstum von 75 Prozent außergewöhnlich“, sagte MyTaxi-Chef Eckart Diepenhorst am Mittwoch. „MyTaxi“ gehört zu Daimler. Man ist inzwischen in mehr als 100 Städten in neun europäischen Ländern unterwegs.