Daten von Ärzten landen im Internet

Hamburg Das digitale Gesundheitsdatennetzwerk für Ärzte, Kliniken und Kassen weist schon vor dem Start der elektronischen Patientenakte große Sicherheitslücken auf. Das zeigen Recherchen des Chaos Computer Clubs, berichteten „Spiegel“ und NDR am Freitag. Die IT-Experten entdeckten demnach ein Datenleck bei einem Anbieter für die Chipkarten, mit denen sich Praxen Zugang zu dem verschlüsselten Netzwerk verschaffen können. So seien allein an einem Tag die persönlichen Daten von 168 Ärzten, die zuvor ihren Antrag auf den elektronischen Arztausweis gestellt hatten, frei im Internet zugänglich gewesen.