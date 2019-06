Deutsche trinken weniger Tee

Hamburg Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas weniger Tee getrunken als in den Vorjahren. Pro Kopf lag der Konsum im Jahr 2018 durchschnittlich bei rund 26 Litern Schwarz- und Grüntee, teilte der Deutsche Teeverband jetzt in Hamburg mit. 2017 waren es noch 27,5 Liter – und damit fast genauso viel wie 2016, als das Allzeithoch von 28 Litern ermittelt wurde. Erneut griffen die Konsumenten eher zum Schwarzen Tee als zum Grüntee: Das Verhältnis der Marktanteile betrug in den beiden Vorjahren 73 zu 27 Prozent.