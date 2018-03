DMK-Tochter plant Poelmeyer-Einstieg

Hamburg Die Fude+Serrahn Milchprodukte Gmbh aus Hamburg, ein Tochterunternehmen des Molkereiriesen Deutsches Milchkontor (DMK), will beim Sauermilchkäsespezialisten Poelmeyer (Wohlmirstedt/Sachsen-Anhalt) einsteigen. Beim Bundeskartellamt wurde jetzt der Erwerb von 50 Prozent der Anteile an Poelmeyer (Marke „Harzinger“) angemeldet. Der Sauermilchkäsespezialist hat seit einiger Zeit mit dem hohen Preisdruck am Markt für Harzer Käse zu kämpfen. 2016 musste Poelmeyer einen Verlust von rund 55 Millionen Euro hinnehmen.