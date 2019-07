Erotikfirma Beate Uhse insolvent

Hamburg Die Restunternehmen des einstigen Erotik-Konzerns Beate Uhse haben erneut Insolvenz angemeldet. Die Muttergesellschaft be you GmbH sowie die drei Töchter Beate Uhse Einzelhandels GmbH, Versa Distanzhandel und Beate Uhse Fun Center hätten den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Flensburg gestellt, sagte ein Sprecher des Gerichts. Er bestätigte einen Bericht der „Wirtschaftswoche“. Beate Uhse hatte über viele Jahre Umsatz und Gewinn eingebüßt und war 2018 aus der Insolvenz heraus an einen Fonds des niederländischen Investors Robus Capital Management verkauft worden.