Hamburg Die Deadline steht: Bis diesen Mittwoch, 23.59 Uhr, muss der Kaufvertrag für die HSH Nordbank unterschrieben sein – sonst wird das Institut abgewickelt. Damit wird eine Auflage der EU umgesetzt, nachdem die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein die Bank 2015 zum zweiten Mal gerettet hatten. „Allmählich wird es sehr eng“, sagte der Kieler Finanzstaatssekretär Philipp Nimmermann jetzt im Finanzausschuss des Landtags.

Die Verhandlungen laufen bis zum letzten Tag und werden mit der New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus geführt. Mit am Tisch sitzt auch der US-Investor J. Christopher Flowers, der bereits an der HSH Nordbank beteiligt ist. Gerungen wird in den Verhandlungen nicht nur um den Kaufpreis, sondern vor allem um die Vertragsinhalte. Dabei geht es um den Umgang mit staatlichen Garantien für die Bank, Mitarbeiter, Standorte, die Übernahme von Pensionslasten, Zukunftsgarantien und ähnliche Fragen. Der Kaufpreis, der sich nach Medienberichten um eine Milliarde Euro bewegen könnte, ist nur ein Element in dem mehrere Hundert Seiten dicken Vertragswerk.

Offiziell bestätigt wird das alles weder von den Ländern noch von der HSH Nordbank, doch hinter den Kulissen ist das Szenario weitgehend vorgezeichnet. Falls der Verkauf nicht noch in letzter Minute platzt, werden der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) an diesem Mittwoch nach einer gemeinsamen Sitzung von Landeskabinett und Senat in Kiel die Einzelheiten des Vertrags erläutern, wie die Tageszeitung „Die Welt“ berichtet hatte. Am Nachmittag wird Scholz die Ergebnisse des Verkaufsverfahrens in der Hamburger Bürgerschaft vorstellen.

Vor allem zwei Fragen werden Scholz und Günther beantworten müssen: Wie viele Arbeitsplätze gehen verloren? Und wie teuer wird es für die Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein? Gegenwärtig arbeiten noch fast 2000 Mitarbeiter für die Bank. Vor der Krise, die 2007 einsetzte, waren es mehr als doppelt so viele. Die Bilanzsumme der Bank ist von mehr als 200 auf rund 75 Milliarden Euro geschrumpft und soll weiter zurückgehen. Der Standort Kiel wird als Doppelsitz der Bank wohl kaum zu halten sein, wohl aber zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben.

Ob alle Beteiligten den Verkauf am Ende durchwinken, ist offen. Die HSH Nordbank hat weder in den Parlamenten noch in den nationalen und übernationalen Institutionen ausschließlich Freunde.