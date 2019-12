Fisch in EU immer beliebter

Hamburg Die Verbraucher in der EU geben immer mehr Geld für Fisch und Meeresfrüchte aus. Die Ausgaben der Konsumenten erhöhten sich 2018 um drei Prozent auf 59,3 Milliarden Euro und damit stärker als für Fleisch oder Lebensmittel insgesamt, teilte der Deutsche Fischerei-Verband unter Berufung auf den Fischmarktbericht der EU am Donnerstag mit. Der Fischverbrauch pro Kopf liege in der EU bei 25 Kilo pro Jahr, während in Deutschland lediglich 14 Kilo verzehrt werden.